2月3日、タレントのDAIGOがXを更新。節分に、家族で豆まきをしたことを報告したのだが、その“本気度”が話題となっている。DAIGOは、《今年も鬼になりました》とつづったポストを更新。さらに複数のハッシュタグをつけ、《#去年より少しバージョンアップしたパパ鬼》《#5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる》《#2歳の息子は去年より泣きじゃくる》と、前年よりも白熱した節分であったことを明かした。「文章と