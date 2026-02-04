アニメ「ひみつのアッコちゃん」第2作に登場した変身アイテムが、「大人のためのなりきり玩具」として初めて商品化されます。商品名は「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2月4日16時から予約受付が始まります。価格は5280円（税込、送料・手数料別）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本商品は、