アニメ「ひみつのアッコちゃん」第2作に登場した変身アイテムが、「大人のためのなりきり玩具」として初めて商品化されます。

商品名は「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2月4日16時から予約受付が始まります。価格は5280円（税込、送料・手数料別）です。

本商品は、原作者・赤塚不二夫さんの生誕90周年を記念して企画されたアイテムです。1988年放送の第2作で、主人公のアッコちゃんが変身時に使用していた印象的なコンパクトを、大人向け仕様で再現しています。

デザインは当時発売されていた玩具を意識したもの。ピンクを基調に、外側にはおなじみの「A」マークを配置しています。コンパクトを開くと、金色メッキやホットスタンプによる装飾が施され、大きめの鏡も搭載されています。

また、本体中央には静電センサーを内蔵。指でタッチすると、なつかしの変身メロディが流れます。収録されている楽曲は、オープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」です。

子どものころ「テクマクマヤコン」と呪文を唱えながら、ごっこ遊びに夢中になった世代なら、思わず反応してしまいそうな一品。対象年齢は15歳以上で、大人向けのコレクターズアイテムとして位置づけられています。

予約期間は2026年2月4日16時から4月3日23時まで。商品の発送は7月予定となっています。

(C)赤塚不二夫・東映アニメーション

