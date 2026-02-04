JR東日本が発売する「1万円で新幹線が1日乗り放題」という企画きっぷ、「JR東日本たびキュン早割パス（以下、キュンパス）」が話題を集めています。東京から仙台や新潟まで新幹線で移動すると、通常は片道だけでも1万円前後かかるため、どのくらいお得なのか気になる人も多いでしょう。 一方、利用条件を正しく理解しないまま購入すると「思ったほど使えなかった」と感じる可能性もあります。本記事では、通常運賃との比較を