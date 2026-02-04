モデルプレス＝2026/02/04】セブン‐イレブン・ジャパンでは、千葉県松戸市の名店「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「セブンプレミアム 中華蕎麦とみ田監修 豚ラーメン」（数量限定）を、2026年2月3日より順次発売している。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆ワシワシ麺×ニンニクの背徳感同商品は、「ガッツリ満足したい」「背徳感も楽しみたい」といった顧客の期待に応えるた