2月4日、『龍が如くスタジオ』公式Xアカウントで『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』と「忍者めし」のコラボが決定したことを発表した。 【画像】桐生一馬ver.と峯義孝ver. 2種類のパッケージ 今回のコラボでは「龍が如くめし」として登場する。パッケージは桐生一馬ver.と峯義孝ver.の2種類が用意され、「スタミナンスパーク」をイメージした味だ。 さらに「忍者めし」シリーズ