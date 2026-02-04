大分県警は、新たな警務部長に警察庁生活安全企画課長補佐の山岡美有紀氏（38）が就任すると発表しました。大分県警で女性が部長クラスに就くのは初めてです。 山岡氏は大阪府出身で、東京大学法学部を卒業後、2011年に警察庁に入庁。これまでに兵庫県警外事課長や警察庁組織犯罪対策第一課長補佐、農林水産省大臣官房政策課企画官などを歴任しました。 今回の人事は2月13日付で発令され、約2年にわたり警務部長を務めた伊藤英明