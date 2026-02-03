インスタグラムを更新ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、自身のインスタグラムを更新し、愛犬・デコピンと絵本を読む最新のプライベート写真を公開した。大谷はインスタグラムでデコピンとともに絵本を読む写真を投稿。昨年4月に誕生した長女とみられる手足も写っている。「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉しく思っています。」。日本語、英語