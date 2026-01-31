元気なときだけ優しい人は多いけれど、落ち込んでいるときや余裕がないときにも態度が変わらない人は、そう多くありません。本気になるほど男性は、楽しい感情だけでなく、あなたの不安や弱さも含めて受け止めようとする姿勢を見せるようになります。男性は本命相手の“気分の変化”を否定しない男性は本命相手を否定しません。「気にしすぎだよ」「考えすぎじゃない？」と片づけるのではなく、まずは「そう感じたんだね」と気持ち