3月に開幕する「WBC2026」で“蚊帳の外”に追い払われていた地上波テレビだが、ついにネット配信への擦り寄りを始めた。日本テレビが発表したのは、国内の独占放映権を持つNetfix（ネットフリックス）からの中継制作の受託ーー。【写真】大谷翔平のたくましい右腕に、自身の手をそっと絡ませる真美子さん米動画配信大手のネットフリックスがNPB（日本プロ野球機構）、NHKや民放連を差し置いて、WBC主催のMLBと独占パートナーシ