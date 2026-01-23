2018年3月、東京地検特捜部はリニア中央新幹線の工事を巡り、大成建設、鹿島建設、大林組、清水建設のスーパーゼネコン4社を独占禁止法違反（不当な取引制限）容疑で起訴した。この事件の一部始終について、ノンフィクション作家の森功氏が大成建設の元名誉顧問・山内隆司氏に聞いた。【画像】リニアのトンネル起工式に参加する山内氏◆◆◆罪を免れた大林と清水の幹部山内隆司（79）にとってリニア中央新幹線の工事は、大成建