入院中の子どもに面会に行くため、もうひとりの子を預けなければいけないのに、周りには誰も頼める人がいない......。【動画】音声で聞く読者投稿体験談シリーズ助けてくれたのは、思わぬ人でした。＜sさん（神奈川県・50代女性）からのおたより＞30年も前のことになります。田舎から上京し、結婚して夫の会社の社宅に入り、上の子が3歳の時に下の子が生まれました。下の子は障害があり、入退院を繰り返していました。病院に面会に