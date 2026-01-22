ドジャースが２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２９）との４年２億４０００万ドル（約３８０億円）での大型契約を正式に発表した。ブルージェイズ、メッツと３球団の争奪戦となり、ブルージェイズが１０年総額３億５０００万ドル、メッツが４年３億２００万ドルを提示していたと報じられた。しかし、繰り延べ金を除き年平均６０００万ドルはドジャース・大谷翔平の７０００万ドル