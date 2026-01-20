東京・浅草にある老舗そば店・尾張屋の公式Xで、1月19日に投稿されたポストの内容が波紋を広げている。18日に建造物損壊の疑いで逮捕され、19日夜に釈放された歌舞伎俳優・中村鶴松容疑者との私的な関係性をうかがわせるものだったためだ。

「問題視されているのは、同店が投稿した《実は、9時過ぎまで、一緒だったの。そんなに酔ってもなかったし、元気に帰った…と思ってた。だけどねー来月、襲名だからねーちょっと軽率！》という内容です。鶴松容疑者と行動を共にしていたことを示唆しつつ、私見を交えた内容で、公式アカウントとしての発信のあり方が議論になっています」（スポーツ紙記者）

さらに第三者の投稿に対し、尾張屋側が反応。批判は一層強まっている。

X上では、

《襲名を来月に控えた彼を、どんなに酔っていないように見えても、タクシーに乗せて送るくらいの配慮をしてほしかった。それが本当のご贔屓ってものでしょ？》

《連日付き合わせることをおかしいと思わない浅草の贔屓筋にドン引きしてる》

《中村家ご一同と懇意なのはいつも自慢投稿してるけど、この無責任な投稿は何？》

といった、店側の姿勢を疑問視する声が相次いでいる。

尾張屋は江戸時代後期に創業した浅草の老舗として知られている。現在、問題の投稿は削除されているが、公式アカウントで経緯の説明はなされていない。