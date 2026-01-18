東京都豊島区にある「らーめん 護什番」が17日に公式X（旧ツイッター）を更新。過度の食べ残しをした配信者に注意をした。公式Xでは「お世話になりますSNS配信者の方々になんですが苦手そうなら大残しをしてまで活動を頑張らないでほしいと思います」とポスト。「特に今日うずら増して、うずらすら残して帰る配信者の方、投稿したらしっかりお前大残しだよなとコメントしますね食えないで困ってる人など沢山いると思