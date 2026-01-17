IKEAは、「IKEA原宿」と「IKEA新宿」の2店舗を、2026年2月8日で営業終了すると発表しました。悲しみの声続出...公式HPでは、「2020年〜2021年のオープン以来、IKEA原宿およびIKEA新宿にご来店いただき、つながりを築いてくださったすべてのお客さま、地域の皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづっています。今後、東京都心部におけるブランドの拠点は「IKEA渋谷」となります。 最終営業日となる2月8日の営業時間は、18時まで