2026年1月16日、札幌・白石警察署は保護責任者遺棄の疑いで女（25）を逮捕したと発表しました。女は2025年7月12日午後11時ごろから翌13日午後6時ごろまでの間、札幌市白石区の自宅に実子で未就学の男の子を置き去りにした疑いが持たれています。警察によりますと、近隣の居住者から「お母さんが帰ってこないと言っている子どもがいる」という内容の110番通報があり事件が発覚したということです。男の子にけがなどはありません。調