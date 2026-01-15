「王子様といつまでも幸せに暮らしました、めでたしめでたし」……おとぎ話の幸せな結末から疎外された“脇役”は何を思うのか？『アグリーシスター 可愛いあの娘は醜いわたし』（１月16日公開）は、シンデレラの醜い義姉妹のひとりを主人公に据え、美の規範に自分を押し込める苦しみを描いたボディホラーだ。ノルウェーの新鋭エミリア・ブリックフェルト監督が自身の脚本を大胆に映像化し、本作で鮮烈なデビューを飾った。王子