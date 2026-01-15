¡È¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤òÍú¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡É¡Ä¡Ä¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎµÁ»ÐËå¤Î¹Ô°Ù¤¬¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¡¡¡Ø¥¢¥°¥ê¡¼¥·¥¹¥¿¡¼¡Ù´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
¡Ö²¦»ÒÍÍ¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡×¡Ä¡Ä¤ª¤È¤®ÏÃ¤Î¹¬¤»¤Ê·ëËö¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¡ÈÏÆÌò¡É¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¢¥°¥ê¡¼¥·¥¹¥¿¡¼ ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù¡Ê£±·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î½¹¤¤µÁ»ÐËå¤Î¤Ò¤È¤ê¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¡¢Èþ¤Îµ¬ÈÏ¤Ë¼«Ê¬¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ë¶ì¤·¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤À¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¿·±Ô¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤ÎµÓËÜ¤òÂçÃÀ¤Ë±ÇÁü²½¤·¡¢ËÜºî¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
²¦»Ò¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥é¡£Êì¿Æ¤ÏÈà½÷¤ÎÍÆ»Ñ¤¬Îô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆº§Áê¼ê¤ÎµÞÀÂ¤ÇÀ¸³è¤¬´í¤¦¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Î³°¸«¤òËá¤¾å¤²¤Æ²¦»Ò¤È·ëº§¤µ¤»¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¡£Æ´¤ì¤Î²¦»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Ï²á¹ó¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤ÇÈþ¤·¤¯ÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿µÁ»ÐËå¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡Ê¡á¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ë¤â¡¢Ì©¤«¤ËÉñÆ§²ñ¤Ø»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
Ëã¿ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤À°·Á¼ê½Ñ¤Ë´í¸±¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡£²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤âµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Î·ëËö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤í¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²¦»Ò¤¬¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤òÁª¤Ö¤¢¤Î·ëËö¤¬¡¢¤É¤¦¤«ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤Ï¼«Ê¬¤â¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Ê¤¼µÁ»ÐËå¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£Êª¸ì¤ÎÃåÁÛ¤ä¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤«¤é¤Î±Æ¶Á¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¡£
¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¡¿¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ
¡½¡½¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤ÎµÁ»Ð¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡ÖÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¡§Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¡¢¥°¥ê¥à·»ÄïÈÇ¤Î¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤ÇµÁ»ÐËå¤Î°ì¿Í¤¬¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤òÍú¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢Â¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥µ¥¤¥º¤Î42¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íú¤±¤ë·¤¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¾®¤µ¤á¤Î·¤¤òÍú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬À¤´ÖÅª¤ÊÈþ¤Î´ð½à¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬ÀøºßÅª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡È¥¬¥é¥¹¤Î·¤¤òÍú¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ä¤ÞÀè¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬Èþ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Ê¤«¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´°àú¤Ë¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¤«¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ°é¤Ä¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÏµÁ»ÐËå¤ÎÊý¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÆÍ¤Åö¤¿¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤È¤Æ¤â¿Í´ÖÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»ëÅÀ¤ÇÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½µÁ»ÐËå¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¡§¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤È¤Æ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤ÎÊÑÍÆ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£½÷À¤ÏÀÎ¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ç¤ÏÃËÀ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¼Â¤Ï¼Ò²ñ¤Î´ð½à¤Ë¼«Ê¬¤ò¤Ï¤á¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐÆþ¤ê¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Î·¤¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥í¡¼¥Í¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¼ç¿Í¸ø¤¬¿ÈÂÎ¤Ë¹Ô¤¦¤¢¤é¤æ¤ë»Ü½Ñ¤ÈÊÑÍÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈæÓÈ¤È¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤Ï¡¢´Ñ¤¿¿Í¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤è¤¦¤Ê³ëÆ£¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤òÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÍý²ò¤ä»ëÅÀ¤òÆÀ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÁ¼Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¼ç¿Í¸ø¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ÏÏª¹ü¤Ë½¹¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤È¤â¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç°ìÈé¸þ¤±¤ÆÌÀ³Î¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Á³¤ÊÊÑ²½¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¡§¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç´ÑµÒ¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥Û¥é¡¼¤Ç¤ÏCG¤è¤ê¤â¡È¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤ÎÆÃ¼ì¸ú²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊºîÉÊ¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½¹¤¤¿Í¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èþ¤ÎÍýÁÛÁü¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¥ê¥¢¡¦¥Þ¥¤¥ì¥ó¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊThomas Foldberg¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Æ¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤Î½é´ü¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¤ä¥³¥á¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê½¹¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£Åö»þ¤â¸½Âå¤âÌ¥ÎÏÅª¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷À¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²á¹ó¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¤¹¤ëÈà½÷¤ÎÂÎ½Å¤ÎÊÑ²½¤â¡¢¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£É¡¤òÊÑ¤¨¤ë»þ¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¦À°·Á¼ê½Ñ¤Ë¤â¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Èà½÷¤ÎÊÑ²½¤ÏÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾ï¤Ë¸½¼Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤¿¹ÃÈå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤ÞÀè¤òÀÚ¤êÍî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¤òÄ¾ÀÜÈ©¤ËË¥¤¤ÉÕ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Õ¥§¥ë¥È´ÆÆÄ¡§¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¹çÀ®¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È¤Î¡Ø¥ª¥Ú¥éºÂ ·ì¤Î³åºÓ¡Ù¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡ÈÌÜ¡É¤È¡ÈÌÜ¤ÎÃæ¤Î¶²ÉÝ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¤¬¥·¡¼¥±¥ó¥¹¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤Ö¤¿¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤Ï¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È¤ò¿¿»÷¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÈà½÷¤¬¼õ¤±¤ë»Ü½Ñ¤ÏÁ´¤Æ¡¢²áµî¤Î¼ÂÏÃ¤ä±½¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¿Ë¤È»å¤Ç¤Þ¤Ä¤²¤òË¥¤¤ÉÕ¤±¤ë»Ü½Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥³¥«¥¤¥ó¤òÄÃÄËºÞ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶²¤í¤·¤¤ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥ô¥£¥é¤¬¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤º¡¢¾ï¤Ë¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¡È½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¡¢¿·¤¿¤Ë¶ËÃ¼¤Ê¼êÃÊ¤ËÁö¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥¢¥°¥ê¡¼¥·¥¹¥¿¡¼ ²Ä°¦¤¤¤¢¤ÎÌ¼¤Ï½¹¤¤¤ï¤¿¤·¡Ù
2026Ç¯£±·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«