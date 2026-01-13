テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、群馬県前橋市長選で小川晶氏（４３）が再選を果たしたことを報じた。小川氏は妻帯者の市職員（先月に退職）とのラブホテル密会騒動で辞職し、出直し立候補。１２日、投開票が行われた。番組内では小川氏による小中学校の給食の無償化などの実績に子育て世代から支持を受けていたことや、小川氏の「私に期待をしてくれている方々ばかりではない。厳