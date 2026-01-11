［高校選手権・準決勝］鹿島学園（茨城）１−０ 流経大柏（千葉）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）鹿島学園の鈴木雅人監督が「格上」と評した流経大柏のリズムを狂わせたのが、左サイドハーフの20番、三浦春人だ。緩急自在のドリブルで何度もマーカーを引き剥がし、鹿島学園の攻撃を牽引すると、０−０で迎えた後半45分には積極的かつテクニカルな単独突破で流経大柏の守備網に風穴を開けて決勝弾のきっかけを作った