戦国時代から伝わる大分市の伝統芸能「鶴崎踊」の発展を願い、保存会のメンバーが地元の神社で踊り初めを行いました。 【写真を見る】「鶴崎踊」神社で踊り初め発展願い2つの踊りを奉納大分 460年余りの歴史を誇る「鶴崎踊」は、国の選択無形民俗文化財に選ばれています。大分市の劔八幡社では9日、鶴崎おどり保存会の関係者らおよそ20人が参加し、今後の発展や夏の本場鶴崎踊大会の成功を願って踊り初めが行われまし