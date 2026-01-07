2025年に「団塊世代」とよばれる1947〜1950年生まれの人たちが75歳を迎え、後期高齢者となりました。医療を必要とする人の数が増えると予想される中、同年、国民健康保険料と後期高齢者医療制度の見直しも行われました。そこで、介護福祉士の鹿見勇輔さんが、「高齢化」や「医療費の上昇」などが取り沙汰される昨今、高齢者が通院を控えるようになる可能性などについて見解を語ってくれました。【えっ？】データで見ると一目瞭然