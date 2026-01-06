宮崎県の養鶏場で1月、鳥インフルエンザが発生したことを受け、隣接する大分県佐伯市の国道2か所で消毒作業が続けられています。 【写真を見る】宮崎県で鳥インフル発生、大分県内の国道で24時間の車両消毒続く 宮崎県延岡市の養鶏場では1月1日、高病原性鳥インフルエンザの陽性が確認され、殺処分など防疫措置が行われました。 これを受けて、2日から半径10キロの搬出制限区域にある佐伯市宇目の国道10号と326号の2か所に畜産