食楽web 全国のサウナーの憧れと言われる名サウナが、静岡県にあります。県外からも足繁く通う人が後を絶たない『サウナしきじ』です。 サウナしきじ 圧倒的な水の良さと、唯一無二のサウナ体験、そして忘れてはならないのが、ととのった体に染みわたるサウナ飯です。 ということで今回は、実際に『サウナ しきじ』を訪れ、名物サ飯を堪能してきました！ 漢方薬草風呂と2種類のサウナが楽しめる 著名人のサインも