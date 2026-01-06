食楽web

全国のサウナーの憧れと言われる名サウナが、静岡県にあります。県外からも足繁く通う人が後を絶たない『サウナしきじ』です。

サウナしきじ

圧倒的な水の良さと、唯一無二のサウナ体験、そして忘れてはならないのが、ととのった体に染みわたるサウナ飯です。

ということで今回は、実際に『サウナ しきじ』を訪れ、名物サ飯を堪能してきました！

漢方薬草風呂と2種類のサウナが楽しめる

著名人のサインもずらり

入館後、チケットを購入して受付を済ませると、バスタオル1枚、フェイスタオル2枚、館内着が手渡されます。このセットはきちんと袋に入れられていて、衛生面への配慮も感じられるポイント。細やかな気遣いが、最初の安心感につながります。

一日入場券。男性1,500円（土日祝は1,700円）、女性1,000円

館内は男女別で、お風呂やサウナはもちろん、休憩室まで完全に分かれているのも特徴です。靴箱の番号と更衣室のロッカー番号が連動しているため、初めての来館でも戸惑うことなくスムーズに利用できるのも嬉しいですね。

浴室に入ってまず目を引くのが、檜皮色のお湯。独特の香りがありますが、ぜひ体験してほしい「漢方薬草風呂」です。

サウナは2種類。フィンランド式サウナと韓国式の薬草サウナ。薬草サウナは、本場の漢方薬が袋に入れて吊るされており、蒸気とともに薬草の香りが全身を包み込みます。クセになるという声も多く、肌がつるつるになるのも嬉しいところ。

そして、多くの人を虜にする「天然水水風呂」。駿河の自然に育まれた地下深層の湧水で、そのまま飲むことができ、持ち帰りも自由。長い年月をかけてろ過された水は驚くほどやわらかく、サウナ後に口に含むと、体の奥まで染み込むようなおいしさがあります。

ととのった後は、お待ちかねのサウナ飯と行きましょう。今回は、冷麺、トマトジュース、ニラチヂミを注文しました。

トマトジュース

まずは塩味の効いたトマトジュースから。サウナ後の体にじんわりと染みわたり、思わず深呼吸したくなる一杯です。

冷麺

名物の冷麺は、喉越しが驚くほどなめらか。「冷麺を食べるためにしきじへ来る人がいる」という常連客の声にも納得で、ひと口食べると箸が止まらなくなります。透明感のあるスープはほんのり酸味があり、後味もすっきりです。

ニラチヂミは、ふわっとした食感で、甘辛いタレとの相性もばっちり［食楽web］

心も体もすっきりととのい、2026年もまたここから気持ちよくスタートを切れる一軒です。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

サウナしきじ

住：静岡県静岡市駿河区敷地2-25-1

TEL：054-237-5537

https://www.saunashikiji.jp/