生成AI「Grok」の画像編集機能が2025年12月からXでも簡単に使えるようになった結果、他人の画像を勝手に編集する事例が発生したほか、コスプレイヤーや子どもの写真を無断で性的に加工するという事例が世界的に広がっています。これを受け、フランスおよびマレーシアの規制当局がGrokの調査を開始したと報じられました。French and Malaysian authorities are investigating Grok for generating sexualized deepfakes | TechCrunc