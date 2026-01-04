忘年会や正月など、家族や親戚が集まってお酒を飲む機会が増える年末年始。お酒を飲めない人の心強い味方となっているのがノンアルコール飲料だ。しかし、もし隣にいる子どもが「それ、おいしそう。一口ちょうだい！」と言い出したら、あなたはどう答えるだろうか。【写真】ソムリエがおすすめ…“ビールテイスト”ノンアル商品TOP5急拡大するノンアル市場ノンアルコール（以下、ノンアル）市場は、ここ10年で約2倍に成長し、