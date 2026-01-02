9月19日（金）より日本公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。公開から 103 日間（9/19〜12/30）で、観客動員数 655.8 万人、興行収入 100.1 億円を突破。原作者・藤本タツキから御礼イラスト＆コメント、キャストからはお祝いメッセージが到着した。＞＞＞藤本タツキ描き下ろしイラストや渋谷ジャックのイメージをチェック！（写真8点）原作はシリーズ累計発行部数3400万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気