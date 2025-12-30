俺はエンドウ。仕事で疲れてスマホを見ていたら、リュウタの元嫁・ハルミさんの豪華な食事の投稿がひどく妬ましくなった。シングルマザーのくせに贅沢しやがって……どうせ再婚するから金に困らないって匂わせだろう。それが真実だと確信した俺は、リュウタに「再婚するなら養育費はいらない」と自信満々に吹き込んでやった。リュウタから金をむしり取ってる女が調子に乗りやがって、ざまあみろ。ところが数か月後、サークルで聞い