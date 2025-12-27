他人の前科情報を交際していた女性に漏らしたとして、さいたま地検の男性検事が懲戒免職となりました。さいたま地検の阿南健人検事は2024年6月、交際していた女性に対し、判決内容といった他人の職務上知ることのできた前科情報を漏らした国家公務員法違反の罪で略式起訴されました。阿南検事は26日付で懲戒免職となっています。