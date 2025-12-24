東京上野のサンリオキャラクターズ ガーデンカフェでは、2025年12月18日より冬季限定メニューが登場♡「ガーデンバスケットアフタヌーン ショコラ&ベリー」や、丸ごと食パン使用の「おともだちといっしょ♪チョコとベリーのハニトー」、ピンク＆黒の「トゥンワッフル」など、甘くて可愛い全6品が楽しめます。寒い冬もキャラクターと一緒にほっこりティータ