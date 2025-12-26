川崎市川崎区扇島の首都高湾岸線で２０２０年８月、時速２００キロ超で走行して車に追突し、夫婦２人を死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死など）に問われた東京都江戸川区、会社役員彦田嘉之被告（５６）の裁判員裁判の第６回公判が２５日、横浜地裁（足立勉裁判長）であった。彦田被告は被告人質問で、高速度で運転した理由について「コロナ禍で道路がすいていた」と述べ、事故以前にも、公道を２０