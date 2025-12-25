2025年12月25日の情報番組「ひるおび」（TBS系）に日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事が生出演、維新が掲げる議員定数削減や企業団体献金などの法案について来年の通常国会での意気込みを語った。改革のセンターピンをまだまだ、諦めていない。吉村氏YouTubeで「腹立って」を連発11月に閉会した臨時国会で、吉村さんが「改革のセンターピン」と位置づけた衆院議員定数削減は審議入りせずに年内の成立を断念したが、自身のYouTub