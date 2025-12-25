1億円以上の金融資産を持つ「富裕層」はどんな人たちなのか。2005年から20年にわたり、富裕層の世帯数や資産額の推計を行ってきた野村総合研究所（NRI）の独自調査によると、従来の「お金持ち」とは違う「いつのまにか富裕層」が増えているという――。※本稿は、竹中啓貴・荒井匡史『「いつの間にか富裕層」の正体 普通に働き、豊かに暮らす、新しい富裕層』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ooyoo※写真