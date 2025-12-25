よいリーダーを目指すあなたに、足りないものは何か――。それは、センスや経験ではなく、経営学の知識に裏打ちされた「考え方」かもしれない。書籍『リーダーシップの科学』は、最新のリーダーシップ論の知見まで網羅した1冊だ。部下にとって最大のチャンスと思えるような仕事を用意しても、部下はまったくやる気を出さない。上司の思いが空振りしてしまうのはなぜなのか。本記事では、そのエッセンスを一部抜粋・編集して紹介す