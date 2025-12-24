日産が新「"8人乗り"SUV」発表！日産の北米法人は2025年12月22日、現地で生産している主力3列シートSUV「パスファインダー」の2026年モデルを発表しました。同車は、2026年初頭より全米のディーラーにて販売が開始される予定です。【画像】超カッコいい！ これが 日産「新"8人乗り"SUV」です！（68枚）パスファインダーは1986年の初代登場以来、日産のSUVラインナップの中核を担う重要戦略車で、2004年からは米国で生産が行