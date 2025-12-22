冬休みはおうちで過ごす予定のみなさ〜ん！どんなふうに過ごすかもうプランは立てていますか〜？フェリシモでは、おうちで気軽に伝統工芸に触れられる体験キットを販売しています。和紙を彫って染める「伊勢型紙キット」や平安時代からたしなまれてきた「刻み香」など、粋で雅なラインナップとなっておりますよ。【おうちで体験できる伝統工芸2選】■日本の歳時記を愉（たの）しむ 伊勢型紙レッスンキット着物の染色の型紙である