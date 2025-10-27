フェリシモのインナーブランド「flufeel（フラフィール）」から、“ピンクリボン×すべての女性へ”シリーズの新作「フロントオープンブラ＆ショーツ」が登場。機能性・デザイン性・着け心地を兼ね備えたインナーは、病後ケアにも寄り添いながらおしゃれ心を満たしてくれます。代金の一部が乳がん啓発活動に寄付される基金付きで、身にまとうことでピンクリボン活動を応援できる特別なアイテ