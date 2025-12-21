【地震情報 2025年12月21日】(10:33更新)10時29分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5、最大震度4を青森県、岩手県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2025年12月21日】(10:32更新)10時29分頃、青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM5.5、最大震度4を青森県、岩手県で観測しています。この地震による津