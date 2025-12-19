別府大分毎日マラソンの開催を2026年2月に控え、大会事務局と陸上自衛隊が選手の輸送などを支援する協定書に調印しました。 【写真を見る】2026年別府大分毎日マラソン 自衛隊と支援協定車両20台、75人を動員 19日の調印式には陸上自衛隊第41普通科連隊の井出智昭連隊長や、別府市の阿部万寿夫副市長らが出席しました。 来年の大会では自衛隊車両20台、人員およそ75人が支援にあたり、選手の荷物やレースで使用されるス