アイドルホースだったソダシの妹で、白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は引き続き、武豊騎手（栗東・フリー）とのコンビでクイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）への参戦を視野に調整されることになった。須貝調教師が１２月１９日、明らかにした。「オーナーサイドと武豊騎手の協議の結果、大まかな目標として、クイーンＣを本線に考えていくことになりました。前走でああい