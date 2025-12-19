ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに小幅反発し、前日比65.88ドル高の4万7951.85ドルで取引を終えた。朝方発表された米経済指標がインフレの鈍化を示し、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げを期待した買い注文が優勢となった。11月の米消費者物価指数（CPI）は、前年同月比で2.7％上昇と3.1％程度の上昇を見込んだ市場予想を下回った。結果を受け