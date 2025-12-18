中山美穂さんデイリー新潮

電話で聞いた中山美穂さんの訃報 事務所の初代社長が当時を振り返る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中山美穂さんの一周忌に開かれたファンイベントを、週刊新潮が取り上げた
  • 「育ての親」でもある所属事務所の初代社長が、訃報を受けた当時を回想
  • 中山美穂が死んだ」と言われたが、とにかく信じられなかったと明かした
記事を読む

おすすめ記事

  • 日テレNEWS NNN
    サウナストーンでドア割ろうとした可能性　非常ボタン作動しなかったか　“サウナ火災”30代夫婦死亡 2025年12月17日 19時44分
  • 　江口響
    ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明　不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分
  • TBS（C）ORICON NewS inc.
    【名探偵津田】“セクシーな幽霊”の正体が判明！生配信で笑い止まらず「やっと言えました（笑）」「津田さんに見せました」 2025年12月17日 23時12分
  • 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」
    【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分
  • スポニチ
    近藤春菜　クリスマスイブのホテルで“事件”発生　大浴場で「私がのれんをくぐった瞬間に…」 2025年12月17日 13時56分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
    2. 2. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
    3. 3. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
    4. 4. 年内最後の年金 支給額引き上げ
    5. 5. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
    6. 6. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
    7. 7. 男児が意識失う いじめ重大事態
    8. 8. 国分の子「いつ許してくれる?」
    9. 9. 中国資本が買収→異様な光景に
    10. 10. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
    1. 11. 鬼畜…100人以上の性行為盗撮か
    2. 12. WBC 録画放送含め地上波中継なし
    3. 13. 所持金7円でラブホ グラタン注文
    4. 14. ユニクロの売り場から…完全消滅
    5. 15. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
    6. 16. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
    7. 17. 病院のトイレ利用→悲痛な訴え
    8. 18. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
    9. 19. 大量の避妊具 紅白でハプニング
    10. 20. 性交動画で逮捕 犬呼びで監禁も
    1. 1. サウナ死亡 ドア割ろうとしたか
    2. 2. 年内最後の年金 支給額引き上げ
    3. 3. 男児が意識失う いじめ重大事態
    4. 4. 28歳女性が「猟奇的な殺され方」
    5. 5. 鬼畜…100人以上の性行為盗撮か
    6. 6. 所持金7円でラブホ グラタン注文
    7. 7. 尿入りボトルを棚に陳列? 不起訴
    8. 8. 大量の避妊具 紅白でハプニング
    9. 9. サウナ死亡 電源入れたことない
    10. 10. 子どもたちの交通安全に貢献　すみっコぐらし「とかげ」に感謝状
    1. 11. 福岡・大川市で車に乗る男が児童らに蟹の玩具見せ「海で釣れたんよ」と声かけ、助手席の男がその様子をスマホで動画撮影　向島の路上で不審者
    2. 12. 野々村氏が占い師に転身 SNS衝撃
    3. 13. 高市政権は危うい 野田氏が批判
    4. 14. 特攻機と同じ名称「桜花中」、福岡・大牟田市の新設中学校名に異論　市民団体が再考申し入れ
    5. 15. サウナ死亡 高体温症の可能性
    6. 16. STARTO社 元ジャニーズJr.を提訴
    7. 17. 佳子さまがヘビロテするワンピ
    8. 18. 小川氏 依願退職の職員と連絡は
    9. 19. 夫の両手に皮下出血 ドアに跡も
    10. 20. アニメイト 譲渡規約を再改定
    1. 1. ユニクロの売り場から…完全消滅
    2. 2. 火災も非常ボタン「電源切れ」
    3. 3. サウナ死亡 監修の芸能人に異変?
    4. 4. 「体の半分」クマの胃袋の中に
    5. 5. 松原仁氏側へ迂回献金疑い
    6. 6. おこめ券 裏面に「丸投げ」文か
    7. 7. 小川氏「実現力持っている」強調
    8. 8. 特許権侵害 金鳥側の訴え退ける
    9. 9. 小島よしおが語る「至福の時間」
    10. 10. 「公務員は恵まれてる」昔の話?
    1. 11. デリヘル「本番トラブル」に反響
    2. 12. 母から虐待 SOS出せなかった理由
    3. 13. 客2人が死亡 謝罪と営業停止へ
    4. 14. パンダいらない ネットで活発化
    5. 15. さすがチンピラ政党…維新「国保逃れ」脱法スキームが大炎上！ 入手した“指南書”に書かれていること
    6. 16. サガミ「偽物品」公式が注意啓発
    7. 17. パスポート申請手数料「18歳以上は10年用で9000円」に引き下げ検討
    8. 18. 高市首相、日中対話「あらゆるレベルでオープン」…トランプ米大統領との会談「できるだけ早期に」
    9. 19. 密会問題相手の依願退職で波紋
    10. 20. GACKT、CM撮影のため歯を削る！？ 新作ゲーム『シルバー・アンド・ブラッド』CMで美麗な吸血鬼に変貌
    1. 1. 中国資本が買収→異様な光景に
    2. 2. 中国経済が迷走 八方ふさがりか
    3. 3. 韓国 日本へのコメ輸出は困難か
    4. 4. 風俗タワー泊まってみた 台湾
    5. 5. 服めくりあげ胸部露わ 米で騒動
    6. 6. 「貧乏人セット」値上げが話題
    7. 7. SHEINに闇 フランスで異常事態か
    8. 8. ハニトラ 絶世の美女でない理由
    9. 9. 中国外務省「日本の治安が悪化」
    10. 10. 韓国旅行で日本人がハマる「罠」
    1. 11. パスポートの強さランク 日本は
    2. 12. 日本離れたくない 母国への恐怖
    3. 13. 中国 日本へ嫌がらせをする背景
    4. 14. 日本の発言は「重大な違反」中国
    5. 15. 習近平氏が隠す「不都合な真実」
    6. 16. 「史上最悪」米博物館で酷評か
    7. 17. 春節大型連休中の海外旅行予約が殺到、人気目的地の航空券予約は前年比80％増―中国
    8. 18. 中国の「漢服」人気が上昇
    9. 19. 中国の影響力に「かげり」か
    10. 20. 妻が腐敗 夫を殺人罪で起訴、韓
    1. 1. 計画停電実施に現実味? 背景は
    2. 2. ファミマ5000店にゲーム機設置へ
    3. 3. 開発に失敗 カレッタ汐留の現在
    4. 4. マック「飲めるフタ」提供に賛否
    5. 5. 資さんうどん PayPay支払い終了
    6. 6. 高速道路でバイト 高時給の職種
    7. 7. ホンダ 日中で車の生産停止へ
    8. 8. ダイヤモンドグループ 破産開始
    9. 9. アプリ、OS独占禁止　スマホ新法が全面施行
    10. 10. 万年ヒラ社員に「衝撃の事実」
    1. 11. 「Wi-Fi」の正式名知っているか
    2. 12. 収入ゼロでも...国保で高額請求
    3. 13. 会社員 狙い目エリア&マンション
    4. 14. ドコモ光へ統合 自動移行は損?
    5. 15. 「寿命短い」中古戸建て特徴3選
    6. 16. ホンダ 来年1月に生産停止や減産
    7. 17. 車の売却後に「10万円減額」請求
    8. 18. 「スマホ新法」注意すべき要素
    9. 19. 賞与140万円でも 税金取られすぎ
    10. 20. 吉本 銀行&家事代行サービス開始
    1. 1. iPhoneが「スマホ新法」に対応
    2. 2. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
    3. 3. 楽モバに乗り換えたらヤバかった
    4. 4. OCNインターネット メリット解説
    5. 5. 「夜勤事件」を実写映画化
    6. 6. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    7. 7. 美容師同士の恋愛「よくある!」
    8. 8. 映画キャラポス 4人中3人死
    9. 9. 低コスト重視のAIモデルを発表
    10. 10. OpenAI、ChatGPTに新画像生成AI「GPT Image 1.5」、指示追従と編集性能を強化
    1. 11. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
    2. 12. キリン 国内全工場に新システム
    3. 13. パッと広げて大きなリュックになる！折りたたみコンパクトリュックのLサイズ
    4. 14. 米Apple 新たなAIクラスター機能
    5. 15. ルンバの「iRobot」が破産申請
    6. 16. AI解説者が解説！ 世界ランク1位! ChatGPTの新しい画像生成AI「ChatGPT Images」を無料で使いこなす方法
    7. 17. NVIDIAがゲーマー向けグラボの供給を2026年初頭に大幅削減予定との報道
    8. 18. auとUQ mobileのオンラインショップにおいて「三者間リモート接客サービス」が提供開始！家族などがオンライン契約時のフォローをできる
    9. 19. Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
    10. 20. ワイモバイル向け「かんたんスマホ5」が2026年以降に発売へ！未発表なZTE製「Kantan 5 A601ZT」が海外のeSIM対応機種に登録
    1. 1. 平手打ち騒動のBD選手 引退表明
    2. 2. WBC 録画放送含め地上波中継なし
    3. 3. 川合氏のSNS釈明 関係者が渋い顔
    4. 4. 「Vリーグ」今季限りで終了へ
    5. 5. 川合俊一氏 明日文春に記事掲載
    6. 6. WBCでパブリックビューイング
    7. 7. 堤聖也 王者ドネアに判定勝ち
    8. 8. 「BD」ビンタ騒動を一刀両断
    9. 9. ロッテ 前DeNAジャクソン獲得へ
    10. 10. Ｗ杯アフリカ予選で不正行為か
    1. 11. 敗北ドネアの妻、審判に苦言
    2. 12. 巨人戦力外の31歳投手 引退へ
    3. 13. 盟友招へい 阿部監督へ最終通告?
    4. 14. 世界で50本 山本由伸が着用か
    5. 15. テニス界に舞い込んだ朗報へ祝福
    6. 16. 桑田真澄氏 オイシックスCBO就任
    7. 17. 残り5日間 村上宗隆の現状を分析
    8. 18. 辰己 突拍子のない行動に懸念か
    9. 19. BD・竜「問い立てるつもりない」
    10. 20. 桑原拓が挑戦の世界戦で珍トラブル　王者陣営のマウスピース忘れで２分開始遅れる　会場どよめき
    1. 1. 名探偵津田 セクシー幽霊の正体
    2. 2. 春菜 浴場で「ここ女!」騒がれる
    3. 3. 佳子さま突然の婚約発表の可能性
    4. 4. 国分の子「いつ許してくれる?」
    5. 5. 理沙ちゃん? 名探偵津田に再登場
    6. 6. 高市早苗首相が中国制裁に反撃
    7. 7. ゆたぼん「法的措置を取ります」
    8. 8. べらぼう「ワースト2位」が物議
    9. 9. テレ朝転落死 噂が飛び交う事態
    10. 10. 芸人 一夜の関係で局部に激痛
    1. 11. ドッキリGP「ビキニ姿」で炎上も
    2. 12. 格付け GACKTの相方は番組で発表
    3. 13. 三山凌輝の店「もって1年程度」
    4. 14. 本田真凜との「本格交際」順調か
    5. 15. 「鉄腕DASH」に新たな懸念か
    6. 16. かなで 病院行くも医師にがく然
    7. 17. 藤田氏「やる気ない担当外して」
    8. 18. 模試1位&モテすぎ…及川光博凄い
    9. 19. 高市内閣続けば…田原氏「危惧」
    10. 20. 転落現場で納会開催予定だった?
    1. 1. 高見えすぎるしまむら最強の一着
    2. 2. 女性がくも膜下出血発症する原因
    3. 3. 両親と同居で「気を遣う」と悩み
    4. 4. 冬服は10着だけ ユニクロコーデ
    5. 5. クリアホルダーを代用 SNSで話題
    6. 6. 40・50代にも人気のレイヤーボブ
    7. 7. パンの添加物にも注意 新ルール
    8. 8. ローソン 魅惑の新作スイーツ
    9. 9. しまむらの赤スウェットが優秀
    10. 10. DAISOより100円安い セリア凄い
    1. 11. ネイルサロン開業 収入事情語る
    2. 12. 寒がりさんに セリアの便利手袋
    3. 13. 40代OLがもう買わない冬服 3選
    4. 14. 彼氏の両親に会うも嫌な予感
    5. 15. 元テレ朝アナ WLBへの考え示す
    6. 16. ユニクロとたまごっちがコラボ
    7. 17. 進化をとげた「ゴディパン」
    8. 18. GUの白ジーンズ こなれ度UPに
    9. 19. 整理しやすいハニーズのバッグ
    10. 20. 「内側から輝く髪」叶えるオイル