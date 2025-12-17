冬眠の時期になっても、クマによる被害が相次いでいる。ノンフィクション作家・人喰い熊評論家の中山茂大さんは「冬ごもりをするために十分なエサが得られなかったクマが凶暴化し、見境なく人間を襲うようになる。約80年分の北海道の地元紙を通読すると、その恐ろしい実態が確認された」という――。写真＝iStock.com／LuCaAr※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LuCaAr■過去最悪のクマ被害の「本当の理由」環境省の発表に