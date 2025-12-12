10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断されたモデルでタレントのネイボール（35）が12日、ブログを更新。「病気なんかに負けてられません」と闘病への思いをつづった。ネイボールは先月11日の投稿で、病院で受けた血液検査の結果について、医師から「少し数値が上がっていますね」と告げられたことを明かし、「その一言で、心の中の空気がすっと冷たくなりました。正直、少しショックでした」と吐露。「ここ最近は体