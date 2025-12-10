【「生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する」単行本版第5巻】 発売中 1巻表紙 【拡大画像へ】 taskey STUDIOのオリジナルレーベル「少年ブレイブ」より刊行されているマンガ「生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する」。 本作は岸本和葉氏（原作）、染野静也氏（漫画）、桑島黎音氏（キャラクター原案）らによる作