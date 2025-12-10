【「生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する」単行本版第5巻】 発売中

1巻表紙

taskey STUDIOのオリジナルレーベル「少年ブレイブ」より刊行されているマンガ「生まれ変わった剣聖、剣士が冷遇される魔術至上主義の学園で無双する」。

本作は岸本和葉氏（原作）、染野静也氏（漫画）、桑島黎音氏（キャラクター原案）らによる作品で、かつて剣聖と呼ばれた男が転生し、魔法至上主義の学園に入学。前世から引き継いだ剣術で、魔法使いを相手に無双する姿が描かれている。

単行本第5巻がコミックシーモアにて配信中で、リリースから約2年で累計販売部数50万部を突破した本作。今回は、その第1話の試し読みをお届けする。

【あらすじ】

かつて剣聖と呼ばれた男は、なんの因果か記憶を保持したまま転生を果たした。彼はさらなる高みを目指すため、帝都にあるもっとも大きな学園へと入学する。しかし魔法こそが至上とされる世界では、剣士は不遇な扱いを受けていた。そんな常識の中でも、前世の実力をそのまま持ち合わせている彼には関係ない。剣一本で魔法使いを無双する彼は、やがて剣士たちの希望へと変わっていく。

【第1話 試し読み】