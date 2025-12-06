TOUCH TO GO（TTG）は12月2日に、同社の多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」、およびそれと連動するセキュリティーゲート「TTG-GATEWAY」が、東日本旅客鉄道（JR東日本）とジェイアール東日本都市開発が11月29日にオープンした、複合アウトドア施設「リトルリトリートデポ」（リトデポ、埼玉県さいたま市）のサウナエリアで採用されたことを発表した。「TTG-GATEWAY」の温浴施設への導入は、今回が初となる。●安心してリトデポでの