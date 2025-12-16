あきんどスシローが、冬に旬を迎える海の幸を堪能できる「冬のうまいもん祭」を開催！脂のり抜群の「ぶり」や濃厚な「あん肝」「白子」が登場する豪華なラインナップです。また、2025年12月15日からは鮪の王様と称される「本鮪大とろ」が、税込150円〜とお手頃価格で提供されます☆ スシロー「冬のうまいもん祭」 開催期間：2025年12月3日(水)より順次販売店舗：全国のスシロー※お持ち帰り専門店「スシロー To Go